Burgemeester Paul Depla van Breda uit samen met de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema kritiek tegen het coronabeleid. Dit doet hij in een opiniestuk voor de Volkskrant. 'Een repressieve overheid komt tegenover haar eigen burgers te staan', schrijft hij samen met Halsema in hun noodkreet kabinet-Rutte IV.

Volgens de burgemeesters zorgden de snel wisselende maatregelen voor moedeloosheid bij burgers. Ook bij de mensen die aanvankelijk de coronaregels wilden naleven. 'Juist nu veel burgers het water aan de lippen staat mag het coronabeleid niet verder bezwijken voor de repressieve verleiding. Dan brokkelt het gezag juist verder af om maatregelen - waar nodig - nog wel dwingend op te kunnen leggen en ontstaat er een vertrouwensprobleem', schrijven de burgemeesters.

De oproep wordt gesteund door alle burgemeesters die betrokken zijn bij de uitvoering van het coronabeleid in het Veiligheidsberaad. De burgemeesters stellen het volgende voor: een langetermijnperspectief ontwikkelen, stoppen met ongelijke en selectieve handhaving, en regels bedenken die voorspelbaar, logisch en redelijk zijn.

Depla en Halsema verwijten het kabinet dat de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid op de persconferenties en de debatten in de Tweede Kamer uit beeld is verdwenen. Daardoor verschoof volgens hen de aandacht van zelfregulering naar handhaving. Dat parlementariërs oproepen tot verzet of zelfs de noodwetgeving overtreden, helpt volgens de burgemeesters niet.

'In het crisisbeleid van de afgelopen jaren verdrong de acute bestrijding van het virus alle andere problemen en belangen in de samenleving. Dat is voor een korte periode aanvaardbaar maar na twee jaar niet meer', schrijven de burgemeesters in hun opiniestuk. Depla en Halsema benadrukken dat Nederland een open samenleving is, waarin publieke voorzieningen ontmoetingsplaatsen, zoals cultuur en de horeca altijd open zijn. Zo organiseerden theaters en musea woensdag protestacties tegen de maatregelen van het kabinet. Burgemeesters toonden woensdag begrip. Handhavers deelden hooguit plichtmatig waarschuwingen uit, volgens de Volkskrant.