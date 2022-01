In ieder geval vier kappers gaan vandaag aan de slag in Kapsalon Theater De Avenue in Breda. Terwijl zij hun klanten van een knipbeurt voorzien, verzorgen onder meer zanger/improvisator Hans Vermeulen en stand-upcomedian Wessel Kort voor vermaak vanaf het podium.

Het enthousiasme voor de eendaagse transformatie naar een kapsalon bij het theater aan de Waterstraat in Breda is groot. Het team probeert er een mooie dag van te maken. Afgelopen weekend zei Rens de Grauw, eigenaar van De Avenue, al: ,,Iedereen kan wel wat positiviteit gebruiken.” Inmiddels hebben vier kappers aangegeven om bezoekers van het Bredase Kapsalon Theater te komen knippen. Daarbij zorgt De Avenue voor de stoel en de spotlight waarin geknipt kan worden en nemen de kappers zelf hun knipattributen mee. Gasten worden verzocht met gewassen haren te komen, De Avenue beschikt niet over wasbakken. Via de agenda op de site van De Avenue zijn tijdsloten te reserveren voor een knipbeurt. De maatregelen worden gevolgd, zoals een mondkapje en 1,5 meter afstand houden. Bij binnenkomst wordt de QR-code gescand. De gemeente Breda geeft aan begrip te hebben voor de ludieke acties van de cultuursector en geeft geen prioriteit aan handhaving. ,,We waarschuwen alleen wanneer een actie tegen de regels ingaat.” Goochelaar Het team van het Bredase theater is bezig de laatste acts in te vullen. Een zanger, comedian, drag queen en goochelaar zijn er sowieso bij. ,,We zoeken nog een dansact, dat zou een mooie aanvulling zijn.” Kapsalon Theater De Avenue is vandaag van 11.00 tot 17.00 uur open. De ludieke actie is onderdeel van het landelijke cultuurprotest van initiatiefnemers Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries, waaraan inmiddels ruim zestig theater meedoen. Ze willen laten zien dat de cultuursector veilig open kan.