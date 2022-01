Mensen die nog een boosterprik willen halen, kunnen dinsdag, woensdag en donderdag zonder afspraak terecht in het Stadskantoor van Breda. Het was al mogelijk om hier een eerste of tweede vaccinatie te halen. Daar komt nu de boosterprik bij.

Wethouder Arjen van Drunen (Gezondheid): "Willen we het coronavirus echt goed aan kunnen dan is het van belang dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Doordat je nu ook een booster zonder afspraak kan halen in het centrum van de stad, verwachten we nog meer mensen te bereiken.''

Er gelden een paar regels voor het halen van een vaccinatie zonder afspraak. Je moet twaalf jaar of ouder zijn en paspoort of ID-kaart meenemen. Het is verplicht om een mondkapje te dragen. De gezondheidsverklaring kan ter plekke ingevuld worden.

Een arts bepaalt welk vaccin je krijgt, hierin is geen vrije keuze. Iedere dag komt er een nieuwe voorraad vaccins, maar op is op. Vaccineren gebeurt op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.15 tot 15.30 uur. Het blijft mogelijk om hier je eerste of tweede vaccinatie te halen.