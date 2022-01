De politie heeft maandagmiddag twee zestienjarige jongens aangehouden op verdenking van het laten ontploffen van een plastic fles met een brandbare vloeistof. Dat gebeurde in de onderdoorgang van de Markendaalseweg naar het Snellenshof in Breda.

De ontploffing had een forse klap en kortstondige vuurbal tot gevolg die bij flatbewoners en mensen op straat de nodige schrik hebben aangejaagd.

Een ooggetuige vertelt: "Ik maak elke dag een rondje door de stad en kwam hier aanlopen toen ik die twee jongens zag staan. Ze renden weg en toen was er opeens die enorme klap. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt."

De bejaarde man is zich 'helemaal rotgeschrokken'. "Het is dat ik was blijven staan op het het Snellenshof. Als ik was doorgelopen was het misschien wel met me gebeurd geweest. Ik ben enorm goed weggekomen", aldus de man die als gevolg van de klap last van zijn gehoor zegt te hebben gekregen.

Een andere ooggetuige heeft onmiddellijk de politie ingeseind. Die kon niet lang daarna op basis van een signalement twee zestienjarige jongens aanhouden, ze zijn afkomstig uit Zevenbergen en Berkel en Rodenrijs. Beide knapen zijn voor verhoor mee naar het bureau genomen.