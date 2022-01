Nee, veel last van hoofdpijn had de negentienjarige Belg waarschijnlijk niet. Wel had hij vier kilo paracetamol en cafeïne in z'n wagen liggen, toen hij op 16 september op de A16 bij Breda werd staandegehouden.

Dat had hij ook bekend. Een ritje, waarvoor hij 500 euro zou krijgen.

De politie controleerde de auto en stuitte op een verborgen ruimte onder de achterbak. Daar lag het mengsel. 3993,6 gram in totaal, cafeïne en paracetamol door elkaar gemengd. In principe is het bezit van paracetamol niet strafbaar, maar in deze hoeveelheden gaan bij de politie alle alarmbellen af.

In deze vorm wordt het vaak gebruikt om cocaïne te versnijden. Dan wordt de stof vermengd met cocaïne, waardoor je een hogere prijs kan krijgen voor de drugs.

De officier van justitie wist het donderdag bij de rechtbank in Breda zeker. "In die hoeveelheid en in een verborgen ruimte, dan kan het niet anders dan dat het bedoeld is voor drugs."

En dan is het wel strafbaar. Hij eiste een celstraf van vier maanden, waarvan één voorwaardelijk. Advocaat Anne Claire Tönis van de man had weinig tegen het verhaal van de officier in te brengen. Ook met de strafeis kon ze leven.

Die drie maanden zat de verdachte al uit in voorarrest. Misschien dat hij daar wel hoofdpijn van kreeg, maar de paracetamol was al in beslag genomen en vernietigd.