Als het meezit, worden de 62 appartementen in Breda Botanique voor de zomer opgeleverd. Jongeren tot 35 jaar krijgen voorrang.

De bouw van Breda Botanique in de voormalige Chassékazerne aan de Keizerstraat vordert gestaag. Volgens verhuurder QX Real Estate krijgen jongeren voorrang. Het gaat om appartementen met prijzen tussen de 625 en 1.150 euro per maand.

"De druk op de woningmarkt is groot. Voor jongeren is het moeilijk een betaalbare woning te bemachtigen. Om jongeren tegemoet te komen zal aan hen bij de toewijzing van de appartementen voorrang worden verleend", zo staat in een persbericht van de vastgoedonderneming.

Ongeveer zes appartementen worden beschikbaar gehouden voor mensen die tijdelijk behoefte hebben aan woonruimte zoals expats of personen die te maken hebben met een echtscheiding.

Naast de woningen krijgt het Rijksmonument een botanische kas. Verder vinden het Stadsarchief, het Filmhuis, diverse horecagelegenheden en 19 hotelsuites een plekje in het pand. Naar verwachting is begin februari de verhuurbrochure beschikbaar. In maart wordt gestart met de verhuur.