Drie voertuigen en een woning in Breda raakten in de nacht van dinsdag op woensdag beschadigd nadat een bestelbus plotseling in brand vloog. Er is niemand gewond geraakt.

Het vuur ontstond rond 5.00 uur in de Tulpenstraat in Breda. De vlammen sloegen over van een brandende bestelbus op twee naastgelegen auto's. Door de hitte is ook de ruit van een woning gesprongen. De politie haalde de bewoners uit hun woning. Nadat de woning was geventileerd konden de bewoners weer naar huis. De oorzaak van de brand is niet bekend, de politie sluit brandstichting niet uit. De auto's worden getakeld.