Het Stadskantoor van Breda gaat open als vaccinatielocatie. Bredanaars kunnen daar vanaf dinsdag 11 januari zonder afspraak terecht voor hun eerste of tweede prik. Boosteren blijft op Breepark.

GGD West-Brabant en de gemeente Breda hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan een nieuwe vaccinatielocatie in het centrum van Breda.

Het Stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan blijkt een goede, centrale locatie te zijn voor vaccinaties. Mensen die voor hun eerste- of tweede coronaprik gevaccineerd willen worden kunnen hier zonder afspraak op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00-16.00 uur terecht. Voor een boosterprik moet je nog steeds met een afspraak naar Breepark.

Afspraak

Mensen die een afspraak willen maken voor een 1e of 2e vaccinatie op een andere locatie kunnen dit doen via www.coronavaccinatie-afspraak.nl Op de website www.uitlegprikafspraak.nl van de GGD staat een toelichting. Voor een boosterprik is het maken van een afspraak altijd nodig.

Mensen die hulp nodig hebben bij het maken van een afspraak kunnen bellen met Zorg voor elkaar Breda 076 525 15 15. Ook kunnen ze voor hulp terecht in de bibliotheek en in het Stadskantoor.