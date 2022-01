Nu de zaterdagse buslijn 1 van en naar Bavel is geschrapt, kunnen de bewoners vanaf 15 januari gebruik maken van de deeltaxi naar Breda. Het gaat om een proef van twee jaar.

Vanwege de teruglopende reizigersaantallen in coronatijd heeft Arriva enkele buslijnen geschrapt zoals onder meer de zaterdagritten van buslijn 1 naar Bavel. Vanaf zaterdag 15 januari kunnen reizigers met de deeltaxi tegen gereduceerd tarief (OV-tarief) naar Breda.

Het gaat om een proef van twee jaar. De pilot met het bijbehorende OV-tarief wordt aangeboden op zaterdagen tussen 7.00 en 22.00 uur.

Bushaltes

Arriva heeft het stads- en streekvervoer in West-Brabant deels afgeschaald, omdat er op zaterdagen gemiddeld 3 reizigers in de bus zaten. Vanaf 15 januari kan iedereen reizen tussen elk adres in Bavel en 3 belangrijke bushaltes in Breda te weten het Amphia ziekenhuis aan de Molengracht, de halte Breda-Centrum aan de Karnemelkstraat en Breda Centraal Station. Er rijden ook deeltaxi's terug naar Bavel.

Vanaf de 3 genoemde knooppunten kan eventueel weer verder gereisd worden met het openbaar vervoer. Maximaal 3 kinderen onder de vier jaar mogen gratis meereizen. De ov-chipkaart en de studenten OV-kaart zijn niet geldig.

Om de Deeltaxi service beter bekend te maken is er een kennismakingsactie opgezet. In de maanden januari en februari van 2022 mag een tweede persoon gratis meereizen. Dit moet wel in dezelfde boeking van en naar dezelfde adressen.

Reizigers voor een deeltaxi moeten zich vooraf aanmelden. Zie: www.deeltaxi-westbrabant.nl