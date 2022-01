Op een parkeerplaats bij de Calandstraat in Breda zijn tijdens de nieuwjaarsnacht rond 0.45 uur drie auto's beschadigd na brand. Een brandende auto stond tegen twee andere voertuigen aan waardoor die ook schade opliepen.

Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting.