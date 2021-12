Een automobilist is naast een kruising in Terheijden in een diepe sloot terechtgekomen. Bij het kruispunt van de Bredeweg met de Moerdijkseweg hielpen passanten de bestuurder uit de auto. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, ter controle.

De auto belandde rond 12.15 uur in de sloot. Na het ongeval deed de politie bij de sloot onderzoek. Het is nog niet bekend wat voor verwondingen de automobilist aan het incident heeft overgehouden. Hoe de bestuurder met zijn auto in het water is beland, is ook onbekend.