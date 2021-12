De brandweer in Breda is donderdagochtend uitgerukt voor een explosie bij een oliebollenkraam bij het Breepark in Breda. Bij de explosie zijn twee mensen gewond geraakt, meldt de Veiligheidsregio. Eén zwaargewonde is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ging rond 9.40 uur mis bij het opstarten van de oliebollenkraam: bij het verwarmen van de olie ontstond een steekvlam en daarna een explosie. Na de ontploffing zijn meerdere gasflessen bij de kraam naar een veilige plek op afstand van de kraam verplaatst. De lichtgewonde werd ter plaatse behandeld. Om wat voor verwondingen het bij de twee slachtoffers precies gaat, is nog niet bekend. De Veiligheidsregio meldt dat de situatie verder veilig is en dat er geen lekkage meer is. Daarmee is ook verder explosiegevaar geweken. De oliebollenkraam staat vlak bij de ingang van de vaccinatielocatie op het Breepark.