Net als vorig jaar stonden er deze kerstperiode weer lange rijen bij de voedselbank in Breda. Vanwege de lockdown heeft de hulporganisatie deze periode aan voedselproducten geen gebrek.

Voor voorzitter Joost Bauwens van Voedselbank Breda zijn het weer drukke tijden. Terwijl voor het uitgiftepunt aan de Koele Mei tientallen klanten staan te wachten zetten medewerkers binnen zoveel mogelijk pakketten klaar. "Normaal mogen mensen zelf winkelen met een boodschappenkarretje, maar vanwege de coronapandemie kan dat nu niet", verklaart hij.

Hoewel dit voor het uitgiftepunt efficiënter werkt geeft het de klanten wel minder keus. Bauwens spreekt zelf ook liever van winkelen dan over het uitdelen van pakketten. Dit laatste klinkt volgen hem denigrerend. "Ik vind het gênant dat we in Nederland een voedselbank nodig hebben. Al is de groei klein gezien de situatie waarin we nu zitten." Waar het uitgiftepunt vorig jaar 520 huishoudens telde zijn dat er tegenwoordig 580.

Tegelijkertijd zorgt de lockdown wel voor de aanvoer van veel nieuwe producten. Zo doneerde de lokale Pathé bioscoop een hoop zakjes chips en zamelde de Bredase Lions een hele berg koffie bijeen voor de voedselbank. "De karren zijn ook dit jaar goed gevuld, alleen wat meer halalproducten zou prettig zijn. Daarvan hebben we altijd te weinig", vertelt Bauwens.

Daarnaast blijft het uitdelen van verse groente en vis altijd een puzzel vanwege de beperkte houdbaarheid. Hetzelfde kan gezegd worden van het bereik van de Bredase Voedselbank. De hulporganisatie is volgens de voorzitter namelijk nog lang niet bekend bij alle mensen in nood.

"We hebben regelmatig te maken met veel laaggeletterde mensen waardoor we voor hen niet altijd even makkelijk te vinden zijn." Om die reden heeft de voedselbank inmiddels ook uitgiftepunten in Heuvel en het Heksenwiel. Want, een Kerst onder lockdown is op zichzelf immers al zwaar genoeg.