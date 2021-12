Een 31-jarige vrouw uit Breda is woensdagochtend zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto op een voetgangersoversteekplaats in haar woonplaats. De 38-jarige bestuurder is aangehouden.

De vrouw stak rond 7.40 uur lopend de oversteekplaats van de Groenedijk met de Zaventemstraat over. Zij werd daarbij geraakt door een auto. Specialisten van de politie onderzoeken volgens een woordvoerder of de betrokken automobilist voor hij de weg op ging zijn autoruiten wel voldoende ijsvrij had gemaakt. Mogelijk was dat niet het geval, waardoor hij de vrouw niet of niet goed zag.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen en meerdere hulpdiensten rukten uit. De vrouw is onder begeleiding van een trauma-arts met hoofdletsel naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De automobilist is aangehouden.

Autoruiten ijsvrij

De politie roept bestuurders met klem op om in de winter tijd te nemen om alle autoruiten ijsvrij te maken. Het valt agenten volgens de woordvoerder op dat sommige automobilisten dat niet doen waardoor men nagenoeg geen zicht heeft. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren.

Om die reden deelden agenten woensdagmorgen twee bekeuringen uit op de Nieuwe Kadijk in Breda en de Gilzeweg in Bavel. Een bekeuring kost volgens de woordvoerder 250 euro exclusief de administratiekosten.