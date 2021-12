De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag onderzoek gedaan naar een schietincident in de Van de Spiegelstraat in Breda. Er vielen geen gewonden en niemand is aangehouden, meldt ze dinsdagmiddag.

Agenten gingen in eerste instantie op een melding van een schietincident af in de Mr. Stormstraat. Daar ondervroegen ze rond 1.15 uur een persoon en kamden ze een auto uit. Uiteindelijk vervolgde het onderzoek in de Van de Spiegelstraat, 350 meter verderop. Daar zette de politie de straat af met lint en deden meerdere eenheden onderzoek. Er vielen geen gewonden en er werden geen aanhoudingen verricht. Wat er precies is voorgevallen, is nog niet duidelijk. Dat onderzoekt de politie, die op zoek is naar getuigen.