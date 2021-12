De kerststal in Ulvenhout is in de nacht van zondag op maandag vernield. Dat meldt de organiserende stichting Ulvenhout Leeft op sociale media. De stichting deelt beelden waarop te zien is hoe de - onherkenbaar gemaakte - vermeende vandaal meerdere poppen beschadigt.

Ulvenhout Leeft stelt dat er nog geen aangifte is gedaan maar dat de man duidelijk in beeld is en dat zijn naam bekend is. Hij krijgt tot dinsdagavond de kans om zich te melden bij de organisatie. Vandalen hebben het vaker gemunt op kerststalletjes. Zo was het dit weekend nog raak in Tilburg.