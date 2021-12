Kom nog extra in kerstsferen bij De Teruggave dit weekend. Daar vind je zaterdag én zondag de leukste kerststallen.

Dit kun je verwachten

Er is een kerststallenexpositie die je zaterdag 18 december en zondag 19 december van 12.00 tot 17.00 uur kunt bewonderen. Je hebt een coronatoegangsbewijs nodig en je draagt een mondkapje. Daarnaast is er een kerstkraam met spulletjes. Misschien vind je het leuk om een workshop te doen? Denk aan een zangworkshop of een waarbij je je eigen kerstdecoratie knutselt.

Toegang en reservering

Goed om te weten: voor de workshops reserveer je een plekje, de kerststallenexpositie is vrij toegankelijk.