Een 21-jarige automobilist is in de nacht van donderdag op vrijdag opgepakt bij de Gageldonksestraat in Breda, meldt de politie. Agenten zagen hem rijden op de Merodelaan en besloten hem te stoppen. De man bleek drugs bij zich te hebben.

De bestuurder, die geen rijbewijs had, reed bovendien onder invloed van THC, de werkzame stof in hasj en wiet. De verdachte had volgens de politie een flinke zak wiet bij zich.

Op het politiebureau kwam nog meer tevoorschijn. De man had namelijk ook nog twee ponypacks cocaïne op zak. Vrijdag is de verdachte weer door de politie op vrije voeten gesteld. Of hij straf kreeg of nog kan verwachten, is niet bekend.