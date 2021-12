De politie en Douane hebben woensdag in Breda 38 cilinders met lachgas in beslag genomen bij een controle van honderden opslagboxen. Daarnaast zijn er hennepgerelateerde goederen aangetroffen.

Het doel van de opsporing

Er zijn in totaal 735 boxen gecontroleerd in Breda, Etten-Leur, Drimmelen en Oosterhout. In Breda werden er cilinders met lachgas en hennepgerelateerde spullen gevonden in twee boxen. De controles waren bedoeld voor het opsporen van vuurwerk, maar dat werd niet aangetroffen.

Speurhonden ingezet

In Etten-Leur zijn zo'n honderd boxen gecontroleerd, in Oosterhout zijn dat er 215 en in Breda 420. In Drimmelen hebben de politie en Douane twee bedrijfspanden doorzocht. Er werden speurhonden bij de controles ingezet.