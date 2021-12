Snelweg A27 is komend weekend afgesloten tussen de knooppunten Hooipolder en St. Annabosch in de richting van Breda en Tilburg. De afsluiting is van vrijdag om 22.00 uur tot maandag om 5.00 uur.

Rijkswaterstaat voert dit weekend onderhoudswerkzaamheden uit aan de A27. Ook de tussengelegen op- en afritten en parkeergelegenheid Galgeveld zijn dan afgesloten voor verkeer. Er zijn verschillende omleidingsroutes via de A15, A16 en A59. Weggebruikers moeten daarom rekening houden met extra reistijd.