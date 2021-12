Met een plasticvanger in de Mark bij Belcrum Beach gaat Breda de plastic soep in de singels te lijf. De afvalverzamelaar is sinds vrijdag in gebruik.

"De plastic soep in rivieren en zeeën is een wereldwijd probleem en Breda wil bijdragen aan een vermindering daarvan", zegt wethouder Tim van het Hof. "Dus we beginnen in het klein met onze eigen plastic soep vanger in de Mark. Daarmee zorgen we dat het afval niet in andere rivieren en in de zee terecht komt".

De plasticvanger is een drijfarm die het afval dat via de singels in de Mark terecht komt, naar een vangkorf leidt. De constructie ligt aan de binnenzijde van de waterloop, omdat het meeste drijfvuil daar door de wind naartoe wordt geblazen en boten aan de buitenzijde varen. De korf wordt een keer per week geleegd.