In de Heuvelbrink in Breda heeft zaterdagavond een korte, maar hevige brand gewoed. Bewoners van huizen in de omgeving werd gevraagd om vanwege de rook alle ramen en deuren te sluiten.

Het is niet bekend wat de oorzaak van de brand is. Die begon zaterdag rond 22.10 uur. De vlammen sloegen boven het dak uit. De brandweer was met vier voertuigen aanwezig. Ook een ambulance en traumahelikopter werden opgeroepen. Later bleek dat er niemand aanwezig was in het huis. De woning is geheel uitgebrand. De straat werd voor een tijd afgezet. De brand trok in de buurt veel bekijks.