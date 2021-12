Een verdachte van de moord op Michel Weiss in Breda vorige maand, is opnieuw opgepakt en wordt verdacht van doodslag. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie vrijdag. De verdachte was al een keer eerder aangehouden maar kwam daarna vrij.

De Haagse Michel Weiss, oprichter van de motorbende Trailer Trash, werd op zondag 14 november doodgeschoten bij een woonwagenkamp aan de Nieuwe Inslag in Breda. Na onderzoek hield de politie vijf verdachten aan: een 62-jarige vrouw uit Breda, een 32-jarige vrouw uit Oirschot, een 42-jarige vrouw uit Den Haag en een 37-jarige man en een 64-jarige man uit Breda. Van de vijf zijn toen vier personen vrijgelaten en één verdachte bleef zitten. Die laatste zit nog steeds vast. De verdachte die recent voor de tweede keer is aangehouden, wordt verdacht van doodslag. Het is niet bekend om wie het gaat. Het OM kan nog geen uitspraken doen over de drie personen die momenteel vrij zijn. Het is dus onbekend of zij nog verdachten zijn. Volgens de politie was één van de verdachten een bekende van Weiss.