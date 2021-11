Een auto met Frans kenteken is zondagnacht in brand gevlogen op de parkeerplaats bij winkelcentrum De Donk in Breda.

De melding van de brand kwam net voor middernacht binnen. Brandweerlieden konden niet voorkomen dat de auto van binnen uitbrandde. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De politie sluit brandstichting niet uit en hoorde in de omgeving wat omstanders.