Vallende stenen, lekkages, winkels waar bijna niemand komt en nu weer drie liften die dagenlang en tegelijkertijd buiten gebruik zijn gesteld. Het wordt tijd dat Breda lessen gaat trekken uit de fouten die zijn gemaakt in het ontwerp van het NS-station Breda Centraal.

Dat schrijft Thom Dijkstra, gemeenteraadslid voor GroenLinks, aan burgemeester en wethouders. Dat deed de politicus nadat hij in BN DeStem had gelezen over een vrouw in een rolstoel die min of meer klem kwam te zitten op een van de perrons van het station, omdat alle liften buiten gebruik waren gesteld.

"Breda moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat zijn we aan onze stand verplicht, als winnaar van de Access City Award 2019, maar ook vanwege onze doelstelling om een gastvrije stad te zijn. En een toegankelijke stad begint bij het station, de plek waar je de eerste indruk krijgt van Breda", stelt Dijkstra.

Het raadslid wil daarom van het college weten wat er wordt gedaan om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen. Breda is tenslotte voor een deel eigenaar van het complex: het busstation is van de gemeente. De GroenLinkser wil daarom in ieder geval een antwoord op de vraag of het busperron wel toegankelijk is, als de liften kapot zijn.

Dijkstra constateert dat het niet voor het eerst is dat het station wordt getroffen door problemen. "In het verleden zijn er al verschillende ontwerpfouten bij het station geconstateerd, zoals vallende stenen, lekkages, stinkende urinoirs en een niet-lopend winkelgebied. "Welke lessen trekken we uit die ontwerpfouten?", wil het raadslid weten.