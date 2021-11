Een automobilist is donderdag gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen in Breda. Dat gebeurde rond het middaguur op de kruising tussen de Westerhagelaan en de Hambroeklaan.

De bestuurder van de personenauto zat een tijd bekneld in de wagen en moest door de brandweer worden bevrijd. Over de precieze verwondingen van het slachtoffer is niets bekend. De chauffeur die in een vrachtwagen van de gemeente Breda reed, raakte niet gewond.

De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht.