Een 31-jarige Bredanaar is afgelopen zondag in een hotel in zijn woonplaats opgepakt nadat de politie daar tien kilo crystal meth vond. Dat meldt de politie dinsdag.

De politie kwam de drugs op het spoor door onderzoek. Zondag gingen agenten rond 17.00 uur een hotelkamer binnen. Op een van de bedden lag de man en in een boodschappentas en een koffer werden diepvriesbakjes gevonden. In die bakken zat in totaal ongeveer tien kilo crystal meth. "De handelswaarde van deze partij drugs bedraagt naar schatting honderdduizenden euro's", aldus de politie. De drugs zijn in beslag genomen en de Bredanaar is vastgezet.