De politie heeft maandagochtend een 22-jarige man uit Breda aangehouden die verdacht wordt van drugs dealen. Naast 23 zakjes cocaïne, zijn een bedrag van 660 euro en drie gasflessen in de auto van de verdachte gevonden. Dat meldt de politie.

Op maandagochtend meldde rond 7.30 uur een omstander aan de politie dat een man overlast veroorzaakte op het Vincent van Goghplein. De bestuurder zou luide muziek hebben opgezet en lachgas gebruiken.

Ter plekke troffen agenten een man aan die zich niet kon legitimeren. In zijn auto lagen onder meer drie gasflessen en lege ballonnen. Op de grond troffen de agenten een zakje cocaïne aan die volgens de verdachte voor eigen gebruik bedoeld was. Uiteindelijk vond de politie nog in een plastic zak op de achterbank en in de broek van de verdachte, een totaal van 23 'ponypacks' cocaïne (vetvrije papiertjes waar drugs in bewaard kunnen worden, red.).

Verder zijn in een opbergruimte nog negen briefjes van 50 euro en acht briefjes van 20 euro gevonden en had de man drie telefoons bij zich.