Het bekende Regenboogbankje dat in park Valkenberg in Breda staat, is maandag weggehaald. De vlag op het bankje is opnieuw beschadigd. Het duurt naar verwachting een week voor de bank terugkeert in het park.

Volgens de gemeente Breda valt de schade dit keer mee. Toch is besloten het bankje direct te herstellen. De gemeente wil dat het bankje in goede staat is met de winter op komst. Wethouder Arjen van Drunen: "We willen laten zien dat iedereen welkom is en iedereen hier mag en kan zijn wie men wil zijn. Om dat met trots te kunnen doen, staat er volgende week weer een schoon, heel en stralend bankje." Het bankje was al vaker het mikpunt van vandalisten.