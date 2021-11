In een woning aan de Straatweide in Prinsenbeek heeft maandag rond 11.45 uur een brand gewoed.

De benedenverdieping van de woning is helemaal uitgebrand. Op de bovenverdieping is veel rookschade. Twee brandweerwagens en meerdere politievoertuigen werden ingezet. De gehele straat werd afgezet.

De bewoonster was niet aanwezig in de woning ten tijde van de brand. De brandweer doet nog onderzoek naar de oorzaak. Brandweermensen ter plekke vrezen dat het huis niet meer bewoonbaar is.