Bij een schietpartij op het woonwagenkamp aan de Nieuwe Inslag in Breda is zondag een man om het leven gekomen. Dat bevestigt een politiewoordvoerder. Agenten hebben een verdachte aangehouden.

Het incident gebeurde kort voor 18.00 uur. Het slachtoffer is op de openbare weg beschoten en is aan zijn verwondingen overleden. De verdachte kon in de nabije omgeving worden opgepakt. Volgens de politie zijn het slachtoffer en de verdachte bekenden van elkaar.

Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De recherche doet onderzoek. De omgeving van het woonwagencentrum is afgezet met politielint.

Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte wil de politie zondagavond nog niets zeggen.

Eerdere schietpartij

In maart dit jaar raakte een 33-jarige Bredanaar gewond bij een schietpartij op het kamp. De verdachte in die zaak, Marinus L., zit nog vast.