Een meisje is donderdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een scooter op de Ruitersboslaan in Breda. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis. De scooterbestuurder is na het ongeluk doorgereden.

Het incident vond plaats op de kruising van de Ruitersboslaan met de Mendelssohnlaan. Omstanders reageerden op de aanrijding en boden eerste hulp aan het slachtoffer. De scooterbestuurder reed door, maar is niet veel later in de omgeving aangehouden. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeluk. De straat was een tijd afgesloten voor verkeer.