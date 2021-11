Veertien mensen zijn onlangs opgepakt in een zaak rondom phishing. Dat meldt de politie. De verdachten zijn in de leeftijd van achttien tot en met zestig jaar. De hele zaak kwam aan het rollen nadat een echtpaar uit Breda in januari 2021 werd bestolen van ruim 300.000 euro.

De vrouw van het koppel had bankzaken gedaan en in eerste instantie leek er niets aan de hand. Een paar dagen later kreeg het stel een telefoontje van de bank: er waren hoge bedragen van hun rekening gehaald. In totaal raakten de slachtoffers meer dan 300.000 euro kwijt.

De politie denkt dat oplichters een nieuwe bankpas hadden aangevraagd uit naam van het echtpaar, en dat de pas vervolgens uit de brievenbus is gevist. "Daarmee kregen zij toegang tot de rekeningen van het echtpaar en hebben zij diverse bedragen naar andere rekeningen doorgesluisd en geld gebruikt om bitcoins te kopen", aldus de politie.

De veertien arrestanten worden ervan verdacht te hebben gefungeerd als money mules: mensen die hun eigen rekening beschikbaar stellen om gestolen geld door te sluizen. Tegen twaalf verdachten is een dossier opgemaakt dat naar het Openbaar Ministerie gaat. Het OM buigt zich over de zaak en gaat mogelijk tot strafvervolging over. De politie laat weten dat het onderzoek loopt en dat er waarschijnlijk nog meer mensen betrokken zijn bij de zaak.