Er gaan geen bussen rijden naar betrekkelijk afgelegen bedrijventerreinen zoals Hazeldonk en het voormalige veilingterrein van de Greenery in Breda. Er is met zo'n vorm van openbaar vervoer geëxperimenteerd, maar zonder succes.

Dat zei wethouder Boaz Adank (Economie, VVD) tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Daar kreeg hij van CDA-raadslid Caspar Rutten de vraag voorgelegd of er misschien toch geen geld uit kan worden getrokken voor een betere openbaar vervoersverbinding met de twee bedrijventerreinen. Nu zijn ze eigenlijk alleen maar met de auto goed te bereiken.

Lastig inpassen

Adank had slecht nieuws: "We hebben al eens een busje laten rijden, maar dat was geen succes. En het inpassen van deze bedrijventerreinen in bestaande buslijnen is lastig."

Rutten stelde voor om de bussen dan slechts enkele uren in de ochtend- en avondspits in te zetten. Dat gaat niet gebeuren, zei Adank: "Zoiets is gewoon niet rendabel voor vervoersbedrijven."

Dorpen en buitengebied

Aandringen bij de provincie, die gaat over het openbaar vervoer in Brabant, heeft geen zin, verwacht de wethouder. De provincie houdt liever de dorpen en het buitengebied bereikbaar dan bedrijventerreinen", vermoedt Adank.

Dat neemt niet weg dat de wethouder vindt dat afgelegen gebieden zoals Hazeldonk goed bereikbaar moeten zijn voor iedereen. "Mobiliteit mag geen beperking vormen voor mensen om er aan de slag te gaan", zei Adank. "Als dat toch het geval is, dan moeten we oplossingen zoeken. Maar ik denk overigens dat de meeste werkgevers wat de bereikbaarheid al goed voor hun personeel zorgen."