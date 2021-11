Een oude camper is zondagochtend vast komen te zitten onder een viaduct aan het Munnikenhof in Terheijden. Het voertuig bleek te hoog voor het stenen bouwwerk. Twee kinderen in de camper raakten lichtgewond.

Meerdere ambulances werden opgeroepen voor de inzittenden van de camper. Ook de politie kwam ter plaatse. Niemand hoefde voor zover bekend mee naar het ziekenhuis. De camper wordt door een bergingsbedrijf opgehaald.