In een woning aan de Bavelselaan in Breda brak vrijdagavond brand uit. Het vuur ontstond rond 19.00 uur in de meterkast.

Een persoon zou rook hebben ingeademd. Ambulancepersoneel dat naar de Bavelselaan was gekomen, ontfermde zich over het slachtoffer. Brandweerkorpsen uit Breda en Ulvenhout rukten uit. De brand was volgens omstanders snel onder controle.