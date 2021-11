55 Bredase restaurants proberen in de komende zes weken zoveel mogelijk euro's binnen te halen om eenzame Bredase ouderen een gezellig etentje aan te bieden.

De campagne Eet Met je Hart wil ook in 2022 zoveel mogelijk Bredase ouderen aan laten schuiven aan stamtafels in de lokale horeca. Aan restaurantbezoekers wordt een donatie gevraagd van een euro voor ouderen uit Breda, Ulvenhout, Bavel en Prinsenbeek. Het is de bedoeling dat mensen die slecht ter been zijn of mensen die zich eenzaam voelen een fijn avondje in een restaurant te bieden. Ouderen kunnen zo nieuwe sociale contacten opdoen.

De actie loopt tot en met zondag 12 december. De stichting Met je Hart loopt inmiddels in 29 gemeenten en wordt volledig gerund door vrijwilligers.