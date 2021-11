Een 43-jarige man uit Breda is zondagochtend in de Fagelstraat na een achtervolging aangehouden. Dat meldt de politie. Hij negeerde een stopteken en zat onder invloed achter het stuur.

Het incident vond rond 08.45 uur plaats. De achtervolging startte deze ochtend in de Talmastraat. Een politiewoordvoerder meldt dat de agenten in die straat een stopteken gaven, omdat de bestuurder gesignaleerd staat. Tijdens de achtervolging reed de verdachte door rood, tegen het verkeer in en reed hij met hoge snelheid door de bebouwde kom.

In de Fagelstraat botste de bestuurder met zijn auto tegen een geparkeerde wagen en kwam tot stilstand. Daar is de verdachte aangehouden. Zijn auto en rijbewijs zijn in beslag genomen. Hij is naar het cellencomplex gebracht.