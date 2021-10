Op de A16 bij Breda ging het rond 13.15 uur mis tussen de Belgische grens en knooppunt Galder. Volgens Rijkswaterstaat Verkeersinformatie zijn er drie vrachtwagens en een personenauto bij een ongeluk betrokken. Een bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De hulpdiensten rukten massaal uit voor het incident. Er is nog niets bekend over de ernst van de verwondingen van de bestuurder.

Twee rijstroken zijn momenteel dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat het bergen van de vrachtwagens tot ongeveer 18.00 uur gaat duren.

Weggebruikers in de richting van Breda en Rotterdam worden omgeleid. Zij kunnen het beste rijden via Bergen op Zoom (A12, A4, A58, A17). De vertraging is momenteel een half uur.