Traditiegetrouw herdenkt het Klokkeluidersgilde Breda vrijdag de bevrijding van de stad door de Polen, exact 77 jaar geleden, op 29 oktober 1944.

Om 12.00 uur wordt in de Bredase toren op de Grote Markt de bekende Nassauklok handmatig geluid door het Klokkenluidersgilde.

Daarnaast luiden in de avond, sinds lange tijd, ook in Princenhage de klokken dankzij het gilde. Om 20.00 uur zijn vanaf de Haagsemarkt in een unieke compositie drie klokken van de Sint Martinuskerk te beluisteren. Dit historisch klokgelui duurt twaalf minuten, op een steenworp afstand van het Pools militair ereveld en het Maczek Memorial.

Het luiden van klokken heeft letterlijk én symbolisch een grote betekenis. In 1942 en 1943 werden klokken uit kerktorens gehaald om te worden omgesmolten en te worden gebruikt in de Duitse oorlogsindustrie voor nieuwe kanonnen. Zo ook in Breda.