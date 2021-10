Een 29-jarige man uit Zundert is maandagochtend opgepakt nadat hij een politievoertuig ramde tijdens een achtervolging in Rijsbergen, meldt de politie. Een agent deed aangifte: hij had hoofdpijn en last van zijn nek en kaak. De automobilist, die bekend staat als veelpleger, wordt verdacht van poging tot doodslag.

Een agent zag rond 5.30 uur een auto met aanhangwagen zonder kentekenplaat op de Bredaseweg rijden. Nadat de automobilist een stopteken negeerde, ging hij ervandoor. Het resulteerde in een achtervolging richting de Zwart Moerken. De agent reed via de andere kant de weg in en stopte daar zijn wagen. Terwijl de politieauto stilstond, kwam de man aanrijden en reed vervolgens frontaal tegen de politiewagen. De verdachte vluchtte via een erf en een tuin van een boerderij. 100 meter verderop belandde hij in een sloot. Daar werd hij door de agent overmeesterd met behulp van pepperspray. Bekend als veelpleger Op het politiebureau werd vier gram amfetamine gevonden bij de man. Daarnaast moest hij meewerken aan een bloedproef, maar dat weigerde hij. De 29-jarige man staat bij de politie bekend als veelpleger. "Hij wordt verdacht van poging doodslag, het rijden onder invloed en rijden tijdens een rijontzegging, vernieling en overtreding van de Opiumwet", aldus de politie. De recherche onderzoekt nog of de auto of aanhangwagen zijn gestolen.