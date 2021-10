De A16 van Breda richting Rotterdam is afgesloten bij Zevenbergschen Hoek. Daar vloog maandagochtend rond 08.20 uur een bestelbus in brand. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg nog tot 13.00 uur dicht is.

De oorzaak van de brand is niet bekend. Verkeer richting Rotterdam kan bij knooppunt Zonzeel omrijden via Oosterhout (A59, A27, A15). Ook tussen Rotterdam-Feijenoord en het knooppunt Ridderkerk-Noord heeft een ongeval plaatsgevonden met een personenauto. Het ongeval zorgt op meerdere delen van de A16 voor stilstaand verkeer.