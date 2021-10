Hare Majesteit Koningin Máxima opent woensdagmiddag 17 november officieel het nieuwe Amphia ziekenhuis.

Het vernieuwde Amphia aan de Molengracht werd al in 2019 opgeleverd, maar de verhuizing van de pas onlangs gesloten vestiging Langendijk vergde veel tijd. Net als corona.

Tijdens de officiële opening houden onder meer de voorzitter van de raad van bestuur van stichting Amphia en de voorzitter van het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia toespraken. Hierin zal ook aandacht zijn voor de campagne 'Er is maar één Amphia'. Na de openingshandeling krijgt Koningin Máxima een rondleiding door de nieuwbouw en spreekt zij met patiënten, artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers van het ziekenhuis.

In 2016 is begonnen met de nieuwbouw aan de Molengracht. Het nieuwe deel van het ziekenhuis is via een lange gang verbonden met het bestaande Amphia ziekenhuis. Naast de vestiging in Breda heeft Amphia ook locaties in Oosterhout en Etten-Leur.