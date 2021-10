Waar vind je als student aansluiting, waar kun je een maatschappelijke bijdrage leveren en hoe ontdek je de leukste plekken in de stad? Mbo- en hbo-studenten in Breda die daar antwoorden op zoeken, kunnen deelnemen aan de activiteiten van Good Mood tijdens een meerdaags festival in november.

Doel van het festival is dat studenten zich beter thuis gaan voelen in de stad. BUas, Avans Hogeschool, Curio, De Rooi Pannen en de gemeente Breda hebben samen een programma opgesteld waarmee studenten in Breda de stad leren ontdekken.

Van maandag 8 tot en met donderdag 11 november en van maandag 15 tot en met donderdag 18 november zijn er tal van Good Mood-activiteiten in de stad, waarvoor studenten zich kunnen inschrijven. Naast het maken van nieuwe contacten, leren de deelnemers ook waar ze kunnen aankloppen voor sport, cultuur of maatschappelijke activiteiten in de stad.

Volgens wethouder Arjen van Drunen (Leren) is het sinds corona lastig geweest voor studenten om verbinding te maken met de stad en met elkaar. "We hopen dat deze twee festivalweken er aan bijdragen dat alle studenten zich in Breda thuis kunnen voelen."

Op de site goodmoodbreda.nl staat het volledige programma en daar kunnen studenten zich ook inschrijven voor de activiteiten, die steeds tussen 16.00 en 20.00 uur plaatsvinden. Dan varieert van zijn skateclinics bij Pier15 tot een cursus theaterimprovisatie bij PodiumBloos.

Bij de onderwijsinstellingen zelf worden onder andere workshops koken en geluk, een LAN party en een kleding ruilbeurs gehouden.

Het programma wordt zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden.