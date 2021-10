Inwoners in Breda die in de bijstand zitten, moeten een half jaar op proef kunnen samenwonen zonder dat dat gevolgen heeft voor hun uitkering. Dat vindt GroenLinks.

Wie in de bijstand zit, durft momenteel niet goed de stap te maken om te gaan samenwonen. Dat heeft namelijk gevolgen voor de hoogte van de uitkering. Die gaat omlaag, omdat twee volwassenen onder hetzelfde dak hun woonlasten kunnen delen.

In Tilburg, waar zo'n zevenduizend mensen in de bijstand zitten, is een proef gestart. Gedurende een half jaar mag een stel uitproberen of samenwonen wat voor hen is. Als zij dat vooraf keurig melden bij de gemeente, wordt hun uitkering niet gekort. Na zes maanden volgt een evaluatie en kan het koppel de knoop definitief doorhakken.

Het is een experiment dat de sympathie heeft van GroenLinks in Breda. Die partij stelt voor om een vergelijkbare proef te starten in Breda. Als het aan de groenen ligt, wordt de test in Breda zelfs uitgebreid naar ouders met volwassen kinderen. Ook zij krijgen immers minder geld als zijn hun huis delen met een zoon of dochter van ouder dan 21 jaar, Dit vanuit dezelfde gedachte dat meer volwassenen in eenzelfde woning hun kosten kunnen delen.

Door die strenge korting worden uitkeringsgerechtigden volgens GroenLinks gestimuleerd om vooral geen woning te delen. Zo houden zij er onnodig in hun eentje één bezet. Onwenselijk in een tijd waarin het door de woningnood erg moeilijk is om onderdak te vinden.

Komt bij dat zo iemand niet snel geneigd zal zijn om even iemand in huis te nemen die, bijvoorbeeld door een scheiding, op straat terecht dreigt te komen. Of iemand die tijdelijk zorg nodig heeft. Wie een uitkering heeft en een hulpbehoevende in huis neemt, moet immers meteen geld inleveren. Kortom, reden te over, vindt GroenLinks, om ook in Breda te starten met een experiment om de bijstandsregels te versoepelen.

Aan burgemeester en wethouders nu de vraag hoe die er over denken. Het college beraadt zich nog even op een antwoord.