De huurprijs van een woning in Breda is, vergeleken met een jaar eerder, gemiddeld met 5,9 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van huurplatform Pararius.

Betaalde een huurder in Breda in het derde kwartaal van vorig jaar nog 14,02 euro per vierkante meter, nu is dat 14,84 euro. Ter voorbeeld: voor een appartement van 100 vierkante meter in de vrije sector moest je een jaar geleden gemiddeld nog 980 euro huur per maand neertellen, nu is dat bijna 1040 euro.

De stijging die vorig jaar vanwege corona - toen er minder expats en toeristen kwamen - wijkt maar weinig af van het landelijke beeld.