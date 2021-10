Het kampioenschap van het populaire bordspel 30 Seconds wordt 1 november voor het eerst in Breda gespeeld. Verschillende teams strijden tegen elkaar in café 't Hart van Breda.

In coronatijd zijn bordspelletjes in populariteit gestegen. Het spel 30 Seconds staat in de top vijf van bestverkochte bordspelletjes van Nederland. De openbare wedstrijden in cafés en zalen trekken veel liefhebbers. Op 1 november wordt het kampioenschap voor het eerst in Breda gehouden.

30 Seconds is een bordspel waar een teamlid in dertig seconden allerlei begrippen op een kaartje moet omschrijven zonder de naam te noemen. De rest van het team moet in deze tijd zo veel mogelijk van deze begrippen raden.

De hoofdstad van Irak… Het kledingstuk waarin je trouwt… De president van Frankrijk… En dat heel hard schreeuwend en onder hoge tijdsdruk. Maandag 1 november om 19.30 uur in café 't Hart van Breda, Grote Markt 4 in Breda. Deelnemers kunnen zich in teams, van twee tot vier personen opgeven via jeroencitroen.nl/aanmelden