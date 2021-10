De agent die afgelopen juni op een verdachte schoot in Breda, deed dat volgens het OM uit noodweer. Dat is het oordeel na onderzoek van de Rijksrecherche. Het OM maakte deze conclusie dinsdag bekend.

De agent loste een schot vanwege een dreigende situatie op 14 juni aan de Balfortstraat. Die avond, even voor 22.00 uur, ging de politie naar de straat vanwege overlastmeldingen. Op een balkon gooide de schreeuwende verdachte bierflesjes richting de agenten. Daarnaast had hij ook een mes in zijn handen.

Twee agenten stonden met een wapenschild bij de voordeur van het pand om te voorkomen dat de man de straat op zou rennen. Opeens ging de deur open: de verdachte kwam naar buiten met het mes.

Ondanks waarschuwingen van de politie liet hij het mes niet los en maakte hij bewegingen richting de agenten, zo stelt het OM. Een agent schoot vervolgens op de verdachte, waarna de man werd ingerekend.

Op 13 december is de inhoudelijke behandeling van de zaak bij de rechtbank.