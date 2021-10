Een zeventienjarige jongen uit Breda is zaterdagavond rond 23.30 uur aangehouden voor mishandeling. Hij zou op de Halstraat een 23-jarige man uit Maastricht in het gezicht hebben geslagen en was in het bezit van een boksbeugel. Dat meldt de politie.

Het Limburgse slachtoffer verklaarde dat hij twee jongens op de Grote Markt borden en fietsen omver zag trappen. Toen hij besloot hen daarop aan te spreken, werd hem dat niet in dank afgenomen. Er ontstond een discussie waarna hij door één van de jongens een vuistslag in het gezicht kreeg. Twee tanden zijn daardoor scheef komen te staan en een tand is zelfs losgeraakt. De twee jongens sloegen na de mishandeling op de vlucht in de richting van de Oude Vest. Daar splitsten ze zich op. De politie heeft ze allebei te pakken gekregen; de zeventienjarige jongen is aangehouden. Hij bleek een boksbeugel, zes pillen en hasj bij zich te hebben. De spullen zijn in beslag genomen.