Een 46-jarige automobilist uit Dinteloord is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewelddadig beroofd door een lifter in Breda. Het slachtoffer nam de lifter mee vanaf het Chasséveld, maar werd door de man met een glazen mok op zijn hoofd geslagen, bedreigd met een mes en beroofd van zijn geld, enkele duizenden euro's. Dat meldt de politie.

Het slachtoffer verklaarde dat hij zaterdag rond 2.00 uur in zijn auto stapte die op het Chasséveld geparkeerd stond. Er stapte ook een man bij hem in die hij kort daarvoor had ontmoet en een lift naar huis had beloofd. Tijdens de rit gaf de bijrijder aanwijzingen aan het slachtoffer hoe hij moest rijden. Het geweld en de daaropvolgende beroving vonden vermoedelijk plaats op de Rithsestraat ter hoogte van de Princenhagelaan. De dader is daar na de beroving de wijk in gerend. De politie onderzoekt de zaak. Er is nog niemand aangehouden.